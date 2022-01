La Coppa d’Africa parla napoletano con Anguissa e Koulibaly

La tanto temuta Coppa d’Africa entra nel vivo, siamo ai Quarti di finale con diverse sorprese inaspettate.

La declamata Nigeria, dopo aver rinunciato ad Osimhen, esce sconfitta contro la Tunisia. L’espulsione dell’attaccante Iwobi nel secondo tempo condanna gli uomini di Eguaoven a lasciare prematuramente un torneo per i quali partivano tra i favoriti.

Conferma i favori del pronostico il padrone di casa Camerun, che se la vedrà con la sorpresa Gambia di Musa Barrow. Dopo aver vinto il girone, la squadra di Anguissa punta la finale. Sempre titolare il centrocampista napoletano, punto fermo di Coincecao, per una quotazione mercato che oggi lo vede salire a 30 mln di euro, contro i 18 per i quali Giuntoli ha stabilito di riscattarlo.

Torna in grande spolvero Koulibaly col Senegal, mantenendo la porta inviolata contro il Capo Verde, in una gara comunque non esaltante, nonostante il doppio vantaggio numerico per le espulsioni di Andrade e Vozinha. Nella partita esce per infortunio in barella, il terzino del Milan Ballo-Toure’. Gioca invece tutta la gara Kalydou, ripresosi appieno dal Covid e sempre più punto fermo dei Leoni della Teranga.

Abbordabile per Kalidou

Questo il programma completo dei Quarti di finale, dunque: Gambia-Camerun; Burkina Faso-Tunisia; Senegal-Guinea Equatoriale; Egitto-Marocco.

Le gare si giocheranno sabato e domenica. Sarà una finale anticipata quella tra l’Egitto di Salah e la sorpresa Marocco, tra cui sta tornando alla grande Amrabat, per il quale il Napoli tiene sempre una finestra aperta. Punizione magistrale dell’ex Inter Hakimi, nella sfida col Malawi che vale la qualificazione.

Molti “ italiani “ in campo nella sfida tra Gambia e Camerun, Anguissa ovviamente, ma anche Hongia del Verona e Onana ex Ajax destinato all’Inter. Nel Gambia la stella è Barrow, ma anche Darboe della Roma, il doriano Colley e lo spezzino Ebrima Colley.

Partita dall’esito incerto, dove i padroni di casa rischiano grosso, dopo non aver brillato contro il Comore, squadra falcidiata dal Covid, costretta a far giocare il terzino Alhadhur in porta e giocando dal 7’ del primo tempo in dieci uomini, ammonito Anguissa e sostituito nei minuti finali.

Guinea Equatoriale dopo aver eliminato ai calci di rigore il Mali, se la vedrà col quotato Senegal, da valutare nella formazione di Cisse’, le condizioni di Mane’ dopo la testata rimediata nell’ultima partita e quelle di Ballo-Toure’. Gara in ogni caso ampiamente alla portata del Senegal che già pensa alla semifinale con la vincente tra Burkina Faso e Tunisia, strada che sembra spianata verso la finale del 06 Febbraio.

Difficile per Zambo

Più difficile il cammino per Zambo Anguissa, qual ora il suo Camerun battesse il Gambia, in semifinale troverebbe la vincente di Egitto-Marocco, che sembrano obiettivamente molto più forti.

La sensazione è che il centrocampista napoletano possa rientrare a Castel Volturno già la prossima settimana ed essere disponibile per la sfida col Venezia.

Bisognerà probabilmente attendere la finale tra due domeniche per rivedere Koulibaly a Napoli, ci saranno in ogni caso, comunque vada, tutti e due gli africani per la sfida, a questo punto decisiva, contro l’Inter al Maradona, del prossimo 12 Febbraio.

