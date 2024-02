La conferma di Marotta: “Se tutto va bene Zielinski sarà nostro”

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn. Tra gli altri argomenti, l’a.d. dell’Inter ha parlato del mercato nerazzurro in vista della prossima stagione, soffermandosi sulla strategia degli svincolati.

“Gli acquisti a parametro zero – ha sottolineato – nascono dal lavoro dell’area tecnica e degli osservatori: monitorano i giocatori svincolati e poi si va a contattarli e a negoziarli. E’ più facile arrivare alla fumata bianca perché siamo l’Inter e rispetto a quando sono arrivato qua, i sei titoli vinti e le due finali di Europa League e Champions League disputate hanno aumentato il nostro appeal. In più c’è la città di Milano che piace ed attrae…”.

E’ in questo scenario, quindi, che si inserisce il probabile arrivo di Zielinski, un’operazione di fatto in via di conclusione.

“Ho parlato con De Laurentiis e gli ho comunicato che stiamo sondando il terreno con Zielinski. Ausilio sta lavorando e, se tutto andrà in porto, lo annunceremo e lo tesseremo per il prossimo anno“.

