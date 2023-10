“La comunicazione del Napoli non funziona bene. Conferenza di De Laurentiis per pochi, oggi Garcia ha imposto le domande…” Paolo Del Genio attacca il “Tiranno” Adl

Il giornalista Paolo Del Genio si è espresso a Radio Kiss Kiss Napoli sulla conferenza del tecnico azzurro Rudi Garcia e l’intervento di Aurelio De Laurentiis.

Di seguito le dichiarazioni dell’opinionista:

“Ero uno dei tanti che stava ascoltando la conferenza di Garcia, poi è arrivato De Laurentiis che non era microfonato, ho alzato il volume del cellulare ed il Napoli ha interrotto la diretta su Youtube. S’è sentito poco e male ciò che ha detto De Laurentiis. La comunicazione del Napoli non funziona bene. Ieri c’è stata la conferenza di De Laurentiis per pochi, oggi Garcia ha imposto le domande ai colleghi e questo non è giusto. Non sono più un frequentatore di Castel Volturno e ne sono contento per come vanno le ultime conferenze stampa. Sono contento di aver potuto prendere questa decisione perché non ho capi. Non mi piace il clima che c’è. Non mi interessa essere amico o nemico di Garcia, ho avuto a che fare con diversi allenatori coi quali facevo le one to one ma non sono mai stato amico di nessuno. La mia posizione è sempre la stessa. Bisogna sostenere il Napoli da tifoso quale sono, sono un sostenitore di Garcia e spero di diventarne anche un estimatore perché per ora non ci sono riuscito”.

Su De Laurentiis

“Chi dà notizie non vere è giusto che emerga negativamente. Oggi Antonio Giordano ha fatto un ottimo intervento, ma mi sa che è andato a vuoto perché la cosa di amici e nemici l’ha detta dopo l’intervento di Giordano che sembrava non fosse servito a nulla. Il Napoli nelle prossime sei partite ha squadre inferiori da affrontare, tranne il Milan. Il Napoli deve vincere e basta, deve aggiustare un po’ la classifica, ma dobbiamo stare calmi senza mai pensare di aver risolto tutto”

