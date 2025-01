Che Kvaratskhelia fosse ingolosito dalla sontuosa offerta recapitata al suo entourage dal Psg non è una notizia. Lo diventa nel momento in cui Antonio Conte conferma la volontà del georgiano di cambiare aria già a gennaio, parlandone con chiarezza e senza tanti giri di parole nella consueta conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Verona. Del resto, che il Napoli faticasse a trovare un accordo soddisfacente col numero 77 era cosa nota.

“Ha chiesto al club di essere ceduto. Ne ho parlato con il calciatore, che mi ha confermato questa decisione. Sono deluso, mi sono reso conto che è stato un fulmine a ciel sereno e faccio un passo indietro…”.

Insomma, cambia radicalmente lo scenario all’ombra del Vesuvio. Siamo dentro una fase in cui storicamente sono i top player (o presunti tali…) al centro di tutto, rispetto alle società. Che ormai hanno un potere relativo. Una situazione che incarna le derive peggiori del calcio contemporaneo. Per cui è normale che una squadra in piena lotta per lo scudetto debba subire i dolori di pancia di uno dei suoi giocatori migliori. Una cosa che probabilmente ha scosso pure l’Uomo del Salento. Anche se l’atteggiamento assunto al cospetto dei microfoni – la faccia intatta da qualunque espressione – somigliava tantissimo a quello della Sfinge.

“L’estate scorsa volevo avere delle certezze tecniche pretendendo la conferma di alcuni calciatori importanti. Nonostante lui (Kvara, n.d.a.) e altri avessero chiesto di essere ceduti, ci ho lavorato e sono riuscito a tenere chi volevo. Pensando di convincerlo della bontà del progetto, ma evidentemente non ci sono riuscito. Perdiamo un calciatore importante…”.

I soldi fanno tornare la vista ai ciechi

Inutile interrogarsi sulle ragioni che spingono Kvaratskhelia a chiedere la cessione in un momento delicatissimo della stagione. Per quanto possa apparire superficiale, una sostanziosa vagonata di milioni è il motivo per cui ha deciso di forzare la situazione. E mettere sé stesso al di sopra degli interessi dello spogliatoio. Ecco, quello che sta succedendo in queste ore in città certifica la fine dell’esperienza napoletana del giocatore. Al contempo, convince gran parte della tifoseria che non ha più nulla da condividere con uno dei protagonisti dello storico terzo scudetto. In un certo senso, quello che ha fatto oggi Conte, rispondendo con franchezza al fuoco di fila dei cronisti, segna il punto di completa fusione con la piazza. E’ lui il garante di tutte le ambizioni. Una sorta di sospiro di sollievo, non perché questa storiaccia possa terminare bene. Presumibilmente, sa che non ci sarà nessuna opportunità di redenzione. Quindi, aspetta solo che finisca quanto prima. Gli stessi napoletani si sono accorti che hanno idealizzato a livelli assoluti un profilo che invece deve dimostrare ancora tantissimo. Perciò Kvaradona rappresenta poco altro che una illusione passeggera. Etichetta pesantissima, appiccicatagli forse prematuramente, per troppo amore.

In definitiva, sembra davvero che siamo davanti a un bivio: Kvaratskhelia ha scelto tranquillamente di indirizzare il prosieguo della sua carriera, imboccando la via che conduce immediatamente sotto la Torre Eiffel. Il Napoli, dal canto suo, sa che il “progetto” continua a ruotare attorno a Conte. L’unico in grado di influenzare il contesto di lavoro grazie a leadership, personalità e attributi elefantiaci. Al tecnico salentino, dunque, il compito di indirizzare l’identità del gruppo. Ovviamente questo non significa delegittimare l’idea che, partendo Kvara, non sorga il bisogno di colmare un vuoto là davanti. Magari le aspettative future dovranno essere risposte in Neres. Oppure il mercato invernale nei prossimi giorni offrirà l’occasione di innestare nuove risorse di spessore in attacco (Chiesa?). Valutando comunque le doverose difficoltà insite quando ci sono ribaltoni in corso d’opera.

