La certezza di Cauet: “Basic e Fabiàn possono giocare assieme”

Benoit Cauet conosce bene la Ligue 1 ed i suoi protagonisti. Una volta appesi gli scarpini al classico chiodo, infatti, il dinamico centrocampista francese, ha intrapreso un’altra carriera, lavorando come opinionista e commentatore tecnico per la tv. Ruolo che gli ha consentito di guardare con occhio clinico un mucchio di giocatori, alcuni dei quali veramente interessanti, in ottica mercato.

A tal proposito, l’ex Inter e PSG è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni su Toma Basic, centrocampista di prospettiva del Bordeaux, accostato proprio alla società partenopea: “Basic è un giocatore molto interessante, atleticamente importante. Diverso da Fabiàn, secondo me possono giocare insieme, si completerebbero. Tecnicamente è abile, vede la giocata prima, potrebbe portare molte cose al Napoli…”.

