La centralità di Insigne nel “sistema Napoli” obbliga Spalletti a cambiare

Da diversi giorni è sulla bocca di tutti la scelta fatta da Lorenzo Insigne: rimanere fino al 30 giugno – giorno della scadenza naturale del suo accordo con il Napoli -, all’ombra del Vesuvio. E poi andarsene in Nordamerica, libero a parametro zero.

L’affare ormai pare si stia avviando alle battute conclusive. Si aspetta solo l’arrivo in Italia dei dirigenti del Toronto Fc per formalizzare il contratto quinquennale: ingaggio netto da circa 8 milioni di euro a stagione, arricchito da una serie di benefit come auto, casa e voli privati.

Un addio che pesa tatticamente

Dal punto di vista economico, è indubbio che l’obiettivo perseguito dalla società venga abbondantemente soddisfatto. Nel senso che la proprietà non ha mai nascosto l’intenzione di ridurre almeno del trenta per cento i costi. In soldoni, tagliare drasticamente il monte ingaggi. Soprattutto per chi ha già compiuto trent’anni.

Resta il problema della competitività in campionato, al cospetto di una concorrenza assai agguerrita. Nient’affatto accondiscendente rispetto alla voglia di Champions della squadra di Spalletti.

L’allenatore toscano dovrà fare di necessità virtù e adattarsi alla situazione. Tenendo presente che all’interno del suo sistema di gioco, il Capitano aveva assunto un ruolo nevralgico.

Perché l’area di azione occupata da Insigne sposta gli equilibri nella fase di possesso sviluppata dal Napoli. Specialmente quando Lorenzinho decide di stringere, e tagliare il campo sul suo piede forte. Assumendo quindi una funzione diversa rispetto al classico esterno a piede invertito, che garantisce ampiezza. Partendo largo e calpestando la linea.

Il Napoli pende a sinistra

La visione offensiva del folletto di Frattamaggiore, quella innegabile capacità di gestire il pallone, alla stregua di un regista aggiunto, garantisce di manovrare in sovrannumero in mezzo al campo.

Uno scenario tattico legato alle caratteristiche peculiari del 24 in maglia azzurra, come fattore imprescindibile dal quale partire per arrivare all’obiettivo: sovraccaricare la zona palla, dominando il possesso, quasi a sfinire la concentrazione difensiva.

Di conseguenza, l’avversario deve spostarsi pesantemente verso sinistra, per contrastare l’offensiva partenopea. Isolando, nel frattempo, dalla parte opposta uno, se non addirittura, due giocatori.

Un contesto nel quale diventano determinanti, il supporto di Mario Rui, molto aperto in fascia, che occupa lo spazio svuotato da Insigne. Mentre il lato debole viene esplorato da Di Lorenzo e Politano, posizionati ad altezze diverse.

La semplificazione narrativa del Napoli attuale si scontra dunque con le superiori esigenze di bilancio. Adesso spetta all’allenatore di Certaldo adattarsi. Dimostrando di poter sopperire con la forza delle idee ai cambiamenti imposti dal mercato alla squadra che aveva in mente.

