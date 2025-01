In un calcio assai bloccato tatticamente come quello della Serie A, dove spesso è difficile sviluppare gioco in maniera fluida, diventa un vantaggio poter contare su esterni di gamba e qualità, capaci di compensare lacune in costruzione, specialmente le volte che si attacca per vie centrali. Lo sa bene Antonio Conte, che non ha nessun problema di chimica grazie a Di Lorenzo e Politano: i due sono perfettamente compatibili, stantuffi con gamba tonica e polmoni come mantici.

Perciò la fascia destra è il loro terreno di caccia. Inesauribili nello sgobbare – sopra e sotto la linea della palla – consumando fino all’ultima goccia di sudore, al punto da impattare con inaudita efficacia sulle sorti del Napoli. In quanto offrono una varietà di soluzioni, non solo limitandosi a cavalcare il binario di competenza, per rendersi davvero pericolosi. Certo, possono muoversi in modo tradizionale, aggredendo la profondità, così che il campo appaia troppo lungo da coprire per gli chiunque. Tuttavia L’Uomo del Santo li ha trasformati nella punta della lancia (tipo Hakimi e Perišić nella sua Inter) attraverso i tagli.

Il Napoli “si mette le ali”

In effetti, nella fase di possesso, specificatamente contro squadre schierate con un baricentro basso, tendenzialmente portate a bloccare il centro del campo, i partenopei devono cercare di produrre spazi tra le linee facendo leva sulla flessibilità con cui Di Lorenzo e Politano occupano i corridoi intermedi, lavorando come vere mezzali. Usando quindi i tagli come strumento per manipolare la struttura difensiva degli avversari.

Anche se non sempre è così, dalla trequarti offensiva in avanti vige il principio per cui “i tagli sono di chi li vede”. Applicando questa semplice regola, vuol dire che il difendente con la visuale migliore, ovvero la postura ideale per guardare il pallone, nonché l’avversario, ne assorbe il movimento: che stringa in conduzione, oppure converga senza palla. In questo scenario, la catena di destra, composta dal capitano e dall’ex Sassuolo e Inter, contribuisce non poco a tirare fuori i giocatori deputati a presidiare la loro zona, creando un vuoto (momentaneo) alle spalle di chi esce forte in pressione.

Sul versante opposto, invece, tocca a Neres garantire la massima ampiezza, attirando il pallone alla stregua della luce con una falena. Generalmente, quando cambia passo e decide di attaccare l’area di rigore, il marcatore diretto prova a stare con lui. Ma il brasiliano ha un altro passo e scivola via. Non a caso ha raccolto il testimone da Kvaratskhelia come riferimento sulla sinistra. E tutto lascia presagire che il suo uno contro uno possa segnare profondamente il destino del tridente azzurro nella corsa allo scudetto.

Proposta di gioco da capolista

Per questa circostanza impossibile da ignorare, il tempo scorre con maggiore velocità sul lato mancino, dove non mancano certo giocate improvvisate di pura anarchia. Mentre dall’altra parte il Napoli è meno incline a prendersi pericolose libertà, preferendo associare con calma le sue risorse. Del resto, Di Lorenzo e Politano sembrano decisamente più inclini alla disciplina tattica rispetto a Neres. Insomma, il Napoli sta dimostrando veramente di essere una degna concorrente per lo scudetto, in virtù di una proposta di gioco sì cinica e pragmatica. Ma pure assai proattiva. In tal senso, avere uno sviluppo in catena con l’attitudine di Politano e Di Lorenzo consente sicuramente di fare la differenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: