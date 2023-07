“Kwara-Newcastle? Dopo i tifosi mi incateno anch’io! E’ insostituibile…” Paolo Del Genio preoccupato davvero

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso della trasmissione ‘Il Napoli su Telecapri’:

“Kvaratskhelia-Newcastle? L’anno scorso Spalletti voleva incatenarsi per Koulibaly, alcuni tifosi si sarebbero incatenati in passato per altri giocatori, io non mi sono mai voluto incatenare per nessuno, ma stavolta mi incateno io se dovesse essere ceduto Kvaratskhelia perché è davvero insostituibileù

Perché ho voluto usare questa frase che non ho usato mai? Per far capire quanto secondo me è più importante rispetto a quelli che si volevano incatenare per dei giocatori bravissimi che però non meritavano l’incatenamento. Fateci fare un altro anno con Kvara e Osimhen, perché così siamo assolutamente i favoriti per lo Scudetto. Spalletti un fenomeno, De Laurentiis bravissimo, Giuntoli bravo, ma questi due calciatori hanno avuto un peso spaventoso sulla vittoria del campionato. Il Napoli ha dominato tante partite, ma alcune altre sono state dominate grazie a loro che le hanno sbloccate dal nulla”.

