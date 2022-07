Kvinka Kvaratskhelia, la sorpresa che tutti attendono

Kvinca Kvaratskhelia, Il nuovo acquisto, quello che più stimola la fantasia dei tifosi, sempre disponibile e sorridente, e lui il personaggio del momento.

Non fa mai mancare un saluto con la mano ai tifosi che lo chiamano dagli spalti, anche se qui sorge un “problema” particolare. Con Olivera è uno dei due nuovi acquisti, e subito si è messo in mostra per le sue indiscutibili doti tecniche.

Kvaratskhelia, nome davvero indecifrabile!

Ma come potranno osannare il loro idolo i tifosi azzurri? Bel problema, se si pensa, alla difficoltà di decifrare sia cognome che nome di battesimo del Georgiano, per carità nulla di personale, ma a Napoli, i tifosi azzurri le stanno provando tutte…da “Caraschelia” a “Carascelia”, o anche “Cuarascelia”.

Anche l’Account della Lega di Serie A ha scherzato col suo nome, ironizzando sulla difficoltà nella pronuncia con uno spiritoso tweet. Ma certamente, grazie anche alle doti tecniche del ragazzo, ai napoletani non manchera’ tempo, per trovare il modo giusto per “chiamare”il giovane Georgiano.

Kvaratskhelia, il Video chiarisce…con tanto si spigazione!

Il Napoli ha risposto, provando a fare chiarezza. Un simpatico video, con la partecipazione del Georgiano, che prova a far capire come si debba pronunciare il suo cognome. “So che il mio nome è difficile da pronunciare, per questo voglio aiutarvi”, ha detto Kvaratskhelia in inglese

Kvaratskhelia, ora la parola al campo

Intanto il nuovo acquisto ha scelto la maglia numero 77, e probabilmente dietro la divisa farà scrivere il suo cognome per esteso, sperando che il pubblico si abitui. Intanto, lui stesso ha accettato il “nomignolo” che spontaneamente tutti stanno usando. Ovvero “Kvara”

Intanto Spalletti lo segue già con attenzione. Il ragazzo deve imparare i metodi di allenamento “europei” e stare più attento alle indicazioni del tecnico sui movimenti da fare in campo.

