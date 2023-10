Kvicha è tornato, due gol e prestazione sontuosa…Poi la mano forte battuta sullo stemma del Napoli! Cuore Partenopeo

Kvicha Kvaratskhelia è stato autore di una partita a dir poco strepitosa contro il Verona, prima il gol del 2-0, poi la rete in contropiede che ha chiuso la gara sul 3-0, prima del gol di Lazovic che ha aperto momentaneamente la partita. Nulla da fare per gli scaligeri di mister Marco Baroni, autori di una prestazione arcigna che non ha dato, però, i frutti sperati. Il Napoli è stato superiore, è venuta fuori la differenza di interpreti e del divario della cifra tecnica tra le due squadre. I numeri del match parlano chiaro.

Il Verona ci ha provato, ma è caduto sotto i colpi del talentuoso georgiano Kvaratskhelia, autore di un match a dir poco strepitoso contro gli scaligeri. Nell’esultanza per la seconda rete, il gesto che nessuno ha notato dell’attaccante, che dopo aver mandato baci ai suoi parenti in tribuna e alla sua sposa Nitsa, ha battuto fortemente il pugno sullo stemma della SSC Napoli.

Un segno importante e indicativo anche per il futuro del calciatore, considerato che è tra i giovani calciatori più attenzionati d’Europa in chiave mercato. Kvicha è legatissimo ai colori azzurri e il gesto di oggi ne è l’ennesima conferma, un indizio sul futuro e sulle sue intenzioni in chiave mercato.

