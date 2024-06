Kvaratskhelia: “ Sul futuro non ho ancora deciso”

Protagonista assoluto il calciatore del Napoli, nella vittoria con storico passaggio del turno, per la nazionale della Georgia.

Al termine della partita, il talento georgiano parla anche del Napoli, dopo le parole di ieri categoriche, di Antonio Conte:

“Non lo so ancora se resterò a Napoli. Rispetto Conte, perché è uno dei migliori allenatori, ma voglio prendermi ancora un po’ di tempo per decidere. Io rispetto Napoli, amo Napoli ma ancora non so dare, una risposta certa sul mio futuro”

Parla poi della storica qualificazione, della sua Georgia, un momento indimenticabile per il numero 77 azzurro:

“Ho avuto la maglia di Ronaldo e siamo passati al turno successivo. Questo è il giorno più bello della mia vita. Abbiamo fatto la storia, nessuno credeva, che avremmo battuto il Portogallo”

Il georgiano paragona il successo della Georgia, con lo scudetto del Napoli:

“La vittoria del campionato è stato un momento memorabile, ma oggi sono più felice. Perché quando giochi per il tuo paese, sei orgoglioso. Questo è il giorno più felice della mia vita, realizzato un sogno, difficile da esprimere a parole”

Intanto la società partenopea, prepara la missione in Germania. Dove oltre a Manna e De Laurentiis, dovrebbe essere presente anche Chiavelli. L’intenzione è di arrivare subito alla firma, sul nuovo contratto, per rasserenare Khvicha e lo stesso, Antonio Conte.