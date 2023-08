Kvaratskhelia: Spalletti come un padre.

Il numero 77 del Napoli ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ripercorre il campionato appena concluso. Lancia anche una sfida per la prossima stagione, iniziando dall’allenatore che non c’è più:

“Spalletti è stato come un padre, non riuscirò mai a ringraziarlo abbastanza. È stato una svolta per la mia carriera, mi ha dato la possibilità di giocare ad altissimi livelli, mi ha sostenuto sempre, anche nei momenti più difficili. Quando non riuscivo a dare il meglio era sempre lì a sostenermi, a incoraggiarmi, a proteggermi, a consigliarmi come affrontare le cose. Se sono diventato il giocatore di oggi, il merito è suo”

Da Spalletti a Garcia, per Khvicha c’è ancora possibilità di crescita:

“Posso migliorare le mie qualità. Per ora stiamo studiando il suo modo di fare calcio, ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo. Mi piace come uomo e come allenatore, sono sicuro che ci aiuterà a vincere ancora”

Sta per iniziare un nuovo campionato, per il georgiano ci si può ripetere:

“Ovviamente giochiamo per vincere ogni partita, poi vedremo se saremo in grado di ripeterci. Rispettiamo tutti, ci sono tante squadre forti che giocano bene. Ma credo che anche le avversarie, non sono così felici di sfidarci”

L’ intesa con Osimhen è una delle migliori in Europa, si trovano in campo in maniera naturale:

“Sapevo che era un calciatore molto forte, mi ha colpito però l’umiltà di Victor. Si entra subito in sintonia con lui, il nostro feeling si vede anche in campo. Anche se non lo vedo, so già dov’è, come servirlo, mi sembra di sentire il suo movimento sempre, lo stesso vale per lui”

Nella testa ancora l’amarezza per la Champions. Il gol mancato in avvio di gara a Milano e il calcio di rigore nel ritorno. Per Kvara anche da questo si cresce:

“Dagli sbagli si impara e si migliora. Da quell’episodio ho imparato tanto, ho capito dove posso e devo migliorare. In Champions meritavamo di più, ma abbiamo la possibilità di riprovarci”

Il soprannome Kvaradona è di quelli pesanti, che possono incidere negativamente. Per Kvaratskhelia niente di tutto questo, continua a muoversi in campo come una farfalla, per dirla alla Spalletti:

“Il paragone mi rende orgoglioso, ma è anche una grande responsabilità, essere accostato ad un calciatore così grande, come Maradona. Incredibile pensare che dopo 33 anni, c’è una generazione che ha preso me come riferimento”

Infine un pensiero sul Presidente che ha creduto fortemente in lui:

“De Laurentiis ha avuto tanta fiducia in me. Ha creduto in un ragazzo sconosciuto, con un investimento importante. Ha corso il rischio…”

Rischio ampiamente ripagato. Per Khvicha la seconda stagione in Italia sarà più dura. Ormai tutti conoscono le sue potenzialità, ma guardandolo in campo, l’impressione è che possa non solo ripetersi, ma anche migliorare. L’attesa ormai sta per finire.

