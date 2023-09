Kvaratskhelia: Sono tornato!

È felice il georgiano a fine partita, il gol gli mancava, lo cercava da tempo, questa sera lo trova alla sua maniera. A fine partita ai microfoni di DAZN la prima domanda è proprio questa, quanto mancasse il gol al numero 77:

“Bisogna andare avanti così, sono tornato, sono felice. Il calcio è così, non segnare per sei mesi è comprensibile, che renda nervoso”

Al di là del gol di Kvara, si è rivisto il vecchio Napoli, una squadra che si diverte in campo, qualcosa è cambiato in questi giorni. Per Khvicha è cambiata la consapevolezza:

“Io penso che dopo la vittoria contro il Sassuolo, ci siamo parlati, ci siamo detti che era importante tornare alla vittoria. Abbiamo parlato di questo anche con l’allenatore.

Soprattutto giocando in questo modo, facendo girare il pallone, meritavamo oggi di vincere”

Osimhen torna al gol, Kvaratskhelia torna a segnare, dopo giorni difficili, alla fine tanti festeggiamenti. È questo il vero Napoli?

“Penso di sì, non importa chi segna, era importante dare tutti il nostro contributo, siamo tornati. Forza Napoli!”

Conclude Kvaratskhelia la sua intervista, con un Forza Napoli. Detto in italiano, questa è la cosa che più conta. Al di là di quanto detto è scritto in queste ore, ciò che più conta è il Napoli. Con la sconfitta dell’Inter, gli azzurri sono lì a due passi, se questa squadra sarà in grado di non farsi del male da sola, può dire la sua in questo campionato. Molto di più, di quanto ad oggi si pensi.

