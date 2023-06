Kvaratskhelia sogna il Real Madrid. Parla il papà.

Kvaratskhelia sogna il Real Madrid, lo dice il papa’.

Nel corso della presentazione del libro, Kvaradona un miracolo georgiano, suo padre Badri, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul figlio.

“Khvicha è un professionista e vuole raggiungere gli obiettivi, passo dopo passo, gradualmente. Il suo primo obiettivo è la prossima partita di campionato, di Champions League o di Nazionale. Ma i suoi sogni sono vincere la Champions League, giocare nel Real Madrid e portare la Georgia agli europei e ai mondiali”

Parole che spaventano non poco i tifosi napoletani, anche se Kvaratskhelia è già vicino ad un ritocco, con prolungamento del contratto, con il club azzurro. Aurelio De Laurentiis più volte ha ribadito, che non vuole privarsi dei suoi gioielli. Papà Badri , poi però tende a tranquillizzare i tifosi del Napoli:

“Ora però Khvicha non pensa al Real Madrid, nella sua testa c’è solo il Napoli”

Un auspicio e una speranza per tutti, soprattutto adesso che con il divorzio da Spalletti, il futuro appare più incerto.

Prima di trovare il nuovo tecnico, la società azzurra dovrà ripartire dai suoi punti fermi. Kvaratskhelia, Osimhen e Kim, anche se per quest’ultimo, pesa la clausola rescissoria. Dal 01 al 15 Luglio, la possibilità che un club inglese incomba, non è così peregrina.

Il Real Madrid è ovviamente il sogno di ogni bambino, che inizia a giocare a pallone. Almeno per il prossimo anno però, Kvaratskhelia non si muoverà da Napoli, poi dovrà confermarsi ai livelli di questa stagione. Un obiettivo non così semplice, perché ripetersi è sempre più difficile. Uno dei motivi che ha spinto Spalletti, tra l’altro, a scendere dalla nave.

