Kvaratskhelia si, però.

Chi ha i numeri, è ora che li tiri fuori e non ad intermittenza.

Niente capricci.

Diciamolo con affetto e con onestà, il Napoli ha in rosa un campione, gli altri, a mio modestissimo parere, sono degli eccellenti calciatori di prima fascia. Chi, però, ha nelle sue mani il futuro da grande è unicamente Kvicha Kvaratskhelia. Il Georgiano.

Non ha ricevuto, questa estate, l’attenzione che meritava. Tutti gli occhi erano posati su Osimhen. Tutti gli sforzi tesi a trattenere Victor.

Conta poco.

Conta poco anche l’evidente nervosismo del 77. Conta relativamente poco che sia in ritardo di preparazione e più di una volta sostituito. Condonerei anche il gesto di stizza verso la panchina di Genova. Lo interpreto come una reazione nervosa più a sé stesso, al risultato ed al momento difficile della squadra che direttamente al mister.

Conta e tanto il fatto che Kvaratskhelia ha alti e bassi emotivi piuttosto evidenti. Conta che Kvicha ha il dovere di maturare. Caratterialmente prima ancora che tecnicamente. Conta che il 77 di Fuorigrotta si renda conto che abbiamo bisogno prima dell’uomo. È essenziale che il ragazzo cresca ed in fretta. Impari a gestire la tensione ed a differenza dello scorsa anno, risulti decisivo negli incontri importanti e nei momenti delicati.

Nel momento complesso Osimhen scompare, Lobotka si nasconde ma Kvaratskhelia assolutamente non può. Non deve.

Ad un campione non è concesso.

Kvaratskhelia è un artista. Gli è concesso tutto e più di tutto ma deve rendersi conto che chi vuol esporre i propri quadri al Moma di New York, deve dimostrare maturità.

Che spreco infinito sarebbe se Kvaratskhelia, preso nei suoi nervi, restasse un buon calciatore.

Attenzione.

Le gambe si possono allenare. La testa ha bisogno di serenità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati