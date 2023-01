Kvaratskhelia, nei top 100. Anzi meglio

Kvaratskhelia tra i 100 calciatori top del 2022.

Il Napoli 5.0 è sulla bocca degli sportivi e su molte prime pagine internazionali. Il Napoli 5.0 e la città, attualmente, sono un marchio esposto su mercati di assoluto valore. Promozione del prodotto, del marchio e della lavorazione. Il Napoli è una signora azienda. Media in Europa ma dal respiro globale ed importante.

Nello specifico, il Napoli ha scovato nel mazzo il jolly.

Fuori dai denti, che Kvara fosse un giovane promettente, dalle qualità eccelse, ne avevamo avuto sentore dal primo istante. Già in Napoli – Monza di Agosto, si era vista la tecnica e la Prospettiva del ragazzo, nessuno avrebbe ipotizzato l’exploit a cui abbiamo assistito. Italia ed Europa hanno conosciuto il georgiano. Campionato e Champions. Salernitana ma anche Liverpool. Cremonese ma anche Glasgow Rangers o Ajax.

Domenica sera Kvara dovrebbe rientrare. Titolare contro la Roma di Mourinho. Smaltita l’influenza, il georgiano, torna a disposizione di Spalletti. Torna sulla trequarti esterna, riportando in panchina il buon Elmas.

Kvaratskhelia tra i 100 calciatori migliori del 2022 e tra i giovani con il più alto esponente di crescita.

Un girone di ritorno e le eliminatorie di Champions per puntellare, consolidare ed accrescere valore proprio e della azienda Napoli.

