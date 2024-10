Kvaratskhelia Napoli rinnovo lontano.

Non si è ancora trovato un accordo e sarà difficile trovarlo, tra il Napoli e Khvicha Kvaratskhelia, per il rinnovo contrattuale.

I contatti tra le due parti vanno avanti da oltre un anno, ma nonostante il viaggio di De Laurentiis in Germania, quest’estate nel ritiro della Georgia, per un accordo di massima, la situazione è sempre, in fase di stallo. L’offerta partenopea è di un ingaggio a 5 milioni di euro per cinque anni, più bonus. L’entourage del calciatore, chiede una cifra tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Cifra che il Napoli non intende spendere, considerata anche la questione Osimhen, tutta da sbrogliare.

Anche Antonio Conte, che è stato a cena due giorni fa, con De Laurentiis, sta entrando nell’ordine di idee, di poter perdere il georgiano nella prossima sessione estiva. Il Paris Saint Germain, già era andato forte sul calciatore, nell’ultima finestra di mercato, sarebbe una soluzione molto gradita anche al calciatore. I transalpini possono raggiungere una proposta molto alta, considerando anche l’attuale ingaggio del numero 77 azzurro, molto basso.

Il Napoli non può rischiare di ripetere un altro caso Osimhen, perdendo la possibilità di un’entrata a tre zeri, da poter reinvestire sul mercato.

Una vicenda sul quale si continuerà molto a parlare, soprattutto durante i periodi delle soste nazionali, con i campionati fermi.

La cosa più importante è che tutti, Kvaratskhelia, compreso siano concentrati solo nel momento presente. Anche se inevitabilmente, queste situazioni sono ormai all’ordine del giorno, in ogni squadra.