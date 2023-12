Kvaratskhelia-Gatti e quella rete da “pescatore di frodo”

Kvaratskhelia-Gatti, ovvero Juventus-Napoli, è proprio in questo duello che potremmo racchiudere i momenti salienti di una gara purtroppo chiusasi con la terza sconfitta consecutiva e la consapevolezza che il Georgiano appare troppo nervoso e poco preciso sotto porta.

Tutto si è palesato durante la gara, il Napoli nel primo tempo sfiora più volte la via della rete, con protagonista proprio Kvara. L’occasione più eclatante è su azione di contropiede, con Osimhen lanciato sulla fascia destra, ed il georgiano che viene servito con un assist perfetto al limite dell’area di rigore. Siamo al 28′ del primo tempo, ha solo Szczesny e la porta d’avanti a sé. Incredibile ma vero il Georgiano spara alto sopra la traversa divorandosi il vantaggio con un rigore in movimento, davvero da mangiarsi le mani.

Al 50’ invece proprio il marcatore di Kvaratskhelia Gatti si porta in area di rigore partenopea, e su un cross di Cambiaso da destra sovrasta Rrahmani e regala con un colpo di testa i tre punti alla squadra di Allegri nell’unica conclusione verso la porta di Meret.

Kvaratskhelia, perché cosi nervoso?

Qual è la differenza? Bisognerebbe chiederlo a Kvara. Oggi Khvicha sembra l’ombra del giocatore dello scorso anno, ed in più è troppo nervoso e poco partecipe alla manovra, dove ormai viene triplicato nella marcatura, visto che ne si conosce l’amore per il dribbling anche quando sarebbe opportuno lo scarico al compagno vicino.

Ma da dove deriva tutto questo nervosismo? Certamente la partenza di Spalletti non è certo un dettaglio, bisogna poi aggiungere l’inizio di stagione non brillante con Garcia e l’infortunio dei terzini sinistri.

Lo stato psico-fisico del Georgiano, un po’ come nei suoi compagni di squadra, lascia tanto a desiderare e ciò non giustifica certo l’errore grossolano che non ti aspetti da lui dove la poca lucidità davanti alla porta, oltre che la reazione alla provocazione del difensore bianconero per quasi tutta la gara, ne tradisce il nervosismo che porta all’ammonizione di Orsato ai suoi danni e nulla per il difensore Juventino.

Archiviata la gara dello Stadium, ora contro il Braga in Champions League, ci si aspetta la grande reazione di Kvaratskhelia. Una prestazione maiuscola e degna della sua serpentina mostrata al suo primo anno in Italia ed Europa, con Mazzarri ed il Maradona pronto ad abbracciarlo per lodarne la classe cristallina. L’importante è che non caschi nella rete della provocazione. Torna Kvara, ca’ Napoli Aspetta a tè.

