Khvicha Kvaratskhelia fin qui in stagione ha messo a segno 12 reti e 10 assist. Come riportato da OptaPaolo, il georgiano è il primo giocatore con almeno 10 gol e 10 assist nella sua prima stagione in assoluto nei maggiori 5 campionati europei. Il precedente record apparteneva a Diego, quando il brasiliano ai tempi del Werder Brema nella stagione 2006/07 mise a segno 13 gol e 13 assist

