Kvaratskhelia, dalla Georgia con furore

Come il titolo del film dalla Georgia con furore, presentiamo il nuovo acquisto Khvicha Kvaratskhelia in casa azzurra, voluto fortemente dal DS del Napoli Giuntoli , dotato di una tecnica davvero formidabile, ambi destro, non ha preferenze se giocare a destra o sinistra, cio’ che conta per lui e giocare, ma soprattutto vincere!

Ma chi e’ Khvicha Kvaratskhelia?

Khvicha Kvaraskhelia nasce a Tbilisi il 12 febbraio 2001, è un calciatore Georgiano, attaccante o centrocampista della Dinamo Batumi, e della Nazionale Georgiana.

È considerato uno dei maggiori talenti del calcio georgiano. Nell’estate del 2019 viene indicato dalla UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020.

È stato nominato calciatore georgiano dell‘anno nel 2020.

Scopriamone le caratteristiche ed il ruolo

Khvicha Kvaraskhelia e’ un’ala sinistra, ma all’occorrenza può giocare anche sul lato opposto, oppure come trequartista.

Pur essendo bravo con entrambi i piedi, predilige l’uso del destro, soprattutto per accentrarsi partendo dalla fascia.

Elegante nella corsa e dal fisico longilineo, dispone di una grande accelerazione palla al piede, oltre a essere abile nel dribbling, nella finalizzazione e nei calci piazzati.

Dà il meglio sé quando si trova in campo aperto.

Cosa attenderci da questo ragazzo?

Sicuramente, quando parliamo di Khvicha Kvaraskhelia, non si tratta di un calciatore affermato ma di una scommessa, il 21 enne Georgiano pero’ promette bene, dalle immagini capirete che non si esagera, e chiaro che le difese italiane sono diverse rispetto ad altri campionati, ma a nostro avviso, il ragazzo a tutto per diventare un fenomeno del calcio mondiale. Va ricordato pero’ che bisogna dargli il tempo di ambientamento, anche se sono sicuro che diventera’ l’idolo dei tifosi partenopei. Ecco per voi, lettori di persemprenapoli, il primo volto nuovo degli azzurri 2022/23…Buona visione!

