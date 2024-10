Kvaratskhelia: Conte tra i migliori al mondo!

L’attaccante georgiano, dal ritiro della sua Nazionale ha rilasciato un’intervista, per il portale FIFA.com. Tanti gli argomenti trattati, dalla nascita del figlio, agli impegni con la Georgia. Si è parlato ovviamente anche di Napoli, del rapporto instaurato con Antonio Conte. Sul tecnico azzurro, Kvaratskhelia ha un’idea precisa:

“Sono felice di avere l’opportunità di lavorare con Antonio Conte. Altre persone mi avevano detto che era un grande allenatore, sono contento di poterlo sperimentare in prima persona. È uno dei migliori al mondo, con lui cerco di migliorare sia fisicamente, che tatticamente. Credo che con il suo aiuto, potrò ottenere risultati, sia a livello di club, che internazionale”

La possibilità nell’anno dello scudetto azzurro, di vincere il Best FIFA, un traguardo non accantonato:

“È stata una bellissima emozione, essere nominato per quel premio. Mi ha dato più fiducia e motivazione, per dimostrare che quella non è stata una coincidenza. Farò di tutto per tornare su quel palcoscenico, sono certo che lo farò. Sto lavorando duramente per questo, credo che gli sforzi saranno premiati”

Tanta passione per Khvicha sia da parte dei tifosi georgiani, che del Napoli. Due tifoserie con molte cose in comune, per il numero 77 azzurro:

“La cosa che hanno in comune georgiani e napoletani, l’amore per il calcio. Questo sport è speciale per entrambi, per questo non ho avuto problemi di ambientamento a Napoli”

Obiettivi e sogni ambiziosi, per Kvara, sui quali non si nasconde:

“Più di tutto sogno di qualificarmi ai mondiali con la Georgia, poi vincere la Champions. Vincere il trofeo più importante nel calcio è il sogno, di ogni calciatore”

I tifosi del Napoli, sperano ovviamente, che i sogni del georgiano, si realizzino con la maglia azzurra.