Kvaratskhelia, Botta e risposta Bargiggia-Vigliotti

Kvicha Kvaratskhelia si sta imponendo come il migliore calciatore della Serie A. L’attaccante esterno georgiano sta letteralmente trascinando il Napoli sia in campionato che in Champions League. Gianluca Vigliotti, giornalista di dichiarata fede partenopea, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso de Il Processo, programma in onda sulla emittente 7 Gold:

“Parliamo di un calciatore eccezionale, un fenomeno. Io spero che il Napoli lo blindi con un nuovo contratto per i prossimi dieci anni”.

Paolo Bargiggia ha risposto così a Gianluca Vigliotti:

“Una cosa del genere non è possibile anche perché i contratti non possono avere una simile durata. Non puoi blindare Kvaratskhelia facendogli firmare un rinnovo che lo leghi al Napoli per tutti quegli anni”. Kvicha Kvaratskhelia ha appena ventuno anni, ma il suo impatto con l’Italia è stato devastante. Per lui già sette goal tra campionato e Champions League, sei assist e ben tre palloni recuperati.

...Vigliotti poi parla di mercato chiedendo a Bargiggia:

Gianluca Vigliotti, giornalista di dichiarata fede partenopea, nel corso de Il Processo, si è rivolto così a Paolo Bargiggia:

“Mi dai qualche notizia sul Napoli prima che vada via?”. Pronta la replica del giornalista esperto di calciomercato ai microfoni di 7 Gold: “Te no do una subito, anzi due. La prima riguarda Alex Meret. Non c’è ancora chiarezza circa la durata del prossimo contratto, si pensa a un triennale oppure a un quadriennale. Si potrebbe chiudere entro sabato o la prossima settimana, ma il portiere rinnoverà”.

Paolo Bargiggia ha poi aggiunto nel corso del suo intervento in televisione:

“Nel contratto fatto sottoscrivere a Kim Min-Jae c’è una clausola che sarà attiva a partire dal 2023. Il Napoli non si lascerebbe trovare impreparato e sta già monitorando alcuni eventuali sostituti di Kim. Ma so per certo che la società azzurra è convinta di tenere il difensore ancora per un’altra stagione nonostante la presenza della clausola. In caso contrario De Laurentiis realizzerebbe una grossa plusvalenza”.

