Kvara Sr: Tutta la Georgia è azzurra!

Kvara Senior: La Georgia è azzurra!

Parla Bodri, papà di Khvicha, rilasciando una lunga intervista al giornale il Mattino:

“Sono il padre più felice di tutta la Georgia. Le gesta di Khvicha ormai fanno il giro del mondo. È la personalità più importante e influente di tutto il paese. Basti pensare che ora tifano tutti per il Napoli, conoscendo a memoria tutto il calendario degli azzurri. In Georgia tutti amano Maradona, pensare a mio figlio con la maglia che fu di Diego, nella città e nello stadio a lui intitolato è un sogno che si realizza”

In città la maglia numero 77 è ormai un’ icona:

“Un orgoglio immenso vedere la maglia di mio figlio, esposta al fianco di quella di Maradona”

Si torna poi a parlare della vicenda legata al furto, che ha creato uno sciame di polemiche, non solo a Napoli:

“Il furto è una cosa passata, ora lui è tranquillo e pensa solo al campo, ad allenarsi e rientrare in condizione”

Un tuffo anche nell’infanzia di Khvicha, che già da bambino, lasciava intravedere un futuro luminoso:

“Quando ha iniziato a giocare a Tblisi, io facevo ancora il calciatore professionista, in Azerbaijan. Così è stata la madre a prendersi cura di lui. Sapevo che giocava, ma non l’ho mai spinto a fare il calciatore. Mia moglie mi diceva che era un fanatico del lavoro, molto tecnico e soprattutto un grande lavoratore. Anche i vicini di casa, mi dicevano che doveva giocare al calcio. Appena tornava da scuola, finiti i compiti, andava a giocare in un campetto sotto casa, dove tutti lo ammiravano”

Un vero e proprio predestinato, un qualcosa nel DNA della famiglia, anche il nonno Mamia, era un calciatore di fama.

Papà Bodri è stato un attaccante, con 200 gol in carriera, ma nel figlio vede altre caratteristiche:

“Lui ha altre qualità, gli ho sempre riconosciuto un grande senso del dovere”

Non c’è stato bisogno di indirizzare il piccolo Kvara, né di particolari consigli:

“Nessuna indicazione, soprattutto da un punto di vista tecnico. L’ho sempre lasciato libero, purché si impegnasse. Quando ho capito che aveva delle possibilità, ho fatto il possibile per aiutarlo, ma senza pressione. Volevo soprattutto che stesse bene, se vuoi realizzarti devi dare il massimo, gli ripetevo sempre”

Alla fine il sogno si è realizzato, forse anche oltre le aspettative. Non solo in Georgia, ma il palcoscenico della serie A, la Champions League, ha mostrato questo diamante in tutta Europa. Tanto che le sue quotazioni stanno crescendo a dismisura. Non a caso la società partenopea, sta già lavorando su un ritocco e prolungamento del contratto, per blindare il talento Georgiano.

