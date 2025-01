Kvara PSG si può chiudere.

La classica bomba di mercato, sta esplodendo proprio in queste ore.

Diverse fonti affrontano la notizia, come reale e concreta. Tra cui Il Roma , che riporta come il Paris Saint Germain, si stia muovendo in maniera decisa, per portare già da Gennaio il georgiano, sotto la Torre Eiffel. Sempre seconda Il Roma, l’intermediario Zaccardo sarebbe dovuto scappare da Dubai, dove si trovava, per incontrare gli emissari parigini, Manna e l’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli. Fu proprio Zaccardo a portare il numero 77 a Napoli, tre anni fa.

L’affare si fa serio, il PSG è pronto a mettere sul tavolo 90 milioni di euro. Il giocatore più volte ha lasciato intendere di non voler rinnovare col club azzurro, in più Antonio Conte sarebbe favorevole a questo tipo di operazione. Già da diversi giorni, tra l’altro si parla di un concreto interessamento, dei partenopei, per Enrico Chiesa. L’ex Juve che a Liverpool non si sta trovando bene, potrebbe essere il sostituto naturale, del fantasista georgiano. Per Chiesa si potrebbe adottare la formula del prestito, con diritto di riscatto e pagare ormai metà dell’ingaggio, visto che l’esterno guadagna uno stipendio elevato.

I francesi potrebbero inserire Skriniar nell’operazione, viste le difficoltà degli azzurri per arrivare a Danilo.

Anche il Corriere dello Sport da fiducia a questa notizia, aggiungendo che Manna avrebbe avviato dei contatti con il Lille per Edon Zhegrova, nazionale del Kosovo, che gioca sempre da esterno.

Di sicuro si prevedono ore calde nei prossimi giorni, con diversi protagonisti. Il Napoli dopo l’esperienza Osimhen, non vuole perdere, stavolta, l’occasione, di monetizzare al massimo su un proprio investimento, per ristabilire il bilancio ed avere fluidità, da rimettere sul mercato.