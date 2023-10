Kvara MVP : Vogliamo vincerle tutte.

Ancora decisivo Khvicha Kvaratskhelia, nella serata di Champions League. Le sue giocate sontuose, con assist decisivo per il gol di Raspadori, sono la cosa migliore nella notte di Berlino.

A fine partita l’ UEFA gli riconosce il premio di man of the match, come giocatore più pericoloso dell’incontro.

Nel post gara, oltre al premio, Kvaratskhelia ha rilasciato anche una breve intervista, per l’UEFA :

“Sono molto contento per questa vittoria e per il riconoscimento, di player of the game. Ora però ci attendono altre gare importanti, dobbiamo continuare su questa strada, ringrazio tutti per il premio”

L’assist per Raspadori è una perla, in una serata non esaltante. Per il georgiano ciò che conta è la squadra:

“Quella è stata una bella azione, ma l’importante è che sia riuscito a segnare. Devo ringraziare lui, altrimenti non sarebbe stato un assist vincente il mio”

Vittoria importante, soprattutto in chiave qualificazione, per il numero 77 bisogna vincere e basta, senza fare troppi calcoli:

“Dobbiamo continuare così, vincendo anche le prossime sfide. Noi rispettiamo le altre squadre, ma scendiamo sempre in campo per vincere e continueremo a farlo”

Il prossimo campo è quello del Maradona, contro la capolista Milan. Con un Kvaratskhelia così, nulla è precluso.

