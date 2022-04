Kudinov: “Kvaratskhelia? Complimenti al Napoli. E’un talento puro!”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giorgio Kudinov, giornalista russo della Gazzetta dello Sport:

“Complimenti al Napoli, con Kvaratskhelia ha fatto un bel colpo. L’operazione è stata molto intelligenza vista la proporzione tra il talento, età e aspetti economico. E’ uno di quegli affari in cui non ci perdi. Kvaratskhelia può giocare sia a destra che a sinistra, a livello calcistico è un talento puro.

Quando c’era l’Unione Sovietica il nostro calcio era molto più forte ed i georgiani li chiamavo i talenti sovietici. Poi, in una piazza calda come Napoli si troverà sicuramente bene. Chi viene dal campionato russo va sempre pesato, quindi se farà bene o meno non so dirlo, non mi esprimo, dico però che il Napoli ha preso un giocatore di talento.

Kvaratskhelia è poco concreto sotto porta ma può migliorare. E’ forte fisicamente, ma l’impatto con la serie A non so come sarà visto che gli allenamenti ed i ritmi italiani sono diversi. Deve essere bravo a capirlo subito e adeguarsi.

Negli ultimi mesi, anzi nell’ultimo anno Kvaratskhelia non ha fatto bene in primis perché il Rubin come squadra stava facendo male e poi perché da un anno non si parla che della sua partenza e quindi con la testa non ci stava”.

