Kroos: Scelta di Veiga imbarazzante!

La notizia del trasferimento di Gabri Veiga in Arabia, quando ormai sembrava fatta per il suo passaggio al Napoli, sta suscitando scalpore nel mondo del calcio. Soprattutto sui social media, ci sono molte opinioni di stupore, rispetto alla scelta di un calciatore di soli 21 anni, con grandi prospettive all’orizzonte. Tra le voci di rilievo, c’è quella del centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, che attraverso un post su instagram, definisce la scelta di Veiga, come imbarazzante. Un post che ha ricevuto migliaia di like a sostegno del madridista, ma soprattutto contro la scelta di un giovane di talento, di rinunciare ai grandi palcoscenici del calcio, per soldi.

Di parere opposto Rafa Benitez, che fa gli interessi del proprio club, definendo la scelta di Veiga come positiva. Di positivo ci sono i 40 milioni di euro, che il Celta Vigo incassera’ dall’ Al-Ahli , per il pagamento della clausola. Per quanto riguarda il ragazzo invece, guadagnerà 12,5 milioni di euro l’anno. Contratto improponibile per Veiga in Europa, ma è l’unico modo per i sauditi di convincere i calciatori migliori, di accettare il loro campionato.

Napoli dunque beffato sul traguardo, ma il mercato è ancora aperto. Tornano dunque di moda i nomi di Koopmeiners e Samardzic, che hanno sempre interessato il club partenopeo. Soprattutto con l’olandese c’è stato un sondaggio concreto, trovando anche un accordo economico. La somma congelata per Veiga, potrebbe essere dirottata su uno di questi profili.

Come al solito, l’ultima settimana di calciomercato è ricca di colpi di scena. Non è detto che il prossimo, non sia a favore degli azzurri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati