Koulibaly verso Barcellona, il “comandante” potrebbe salutare

Kalidou Koulibaly sempre piu’ lontano da Napoli, i rumors di mercato parlano addirittura che se il Barça, metterebbe sul piatto 35 milioni, Adl non farebbe nulla per trattenere il Franco -Senegalese, accettendo di buon grado la cifra corrisposta.

Se davvero , le voci poi si tramutassero’ in realta’, il muro azzurro lascerebbe un vuoto enorme nella retroguardia, ma soprattutto a chi andrebbe la casella lasciata vuota dal Campione d’ Africa? Sarebbe davvero opportuno che tale quesito fosse posto, in primis al tecnico, e dopo alla dirigenza che ormai ha aperto le porte ad una vera e propria rivoluzione tecnica.

Ricordiamo il Percorso di KK in azzurro, dove vi approda il 19 maggio 2014, dal Genk , per 8 milioni di euro, compie il suo esordio in Europa dopo due mesi con gli azzurri, il 19 Agosto nel preliminare di Champions League contro l’Athletic di Bilbao, pareggiata 1 a1, ma la sua perla e compiuta a Torino, sponda Juventus, era il 22 Aprile 2018, quando KK con un colpo di testa magistrale, regalo’ la vittoria della gara perfetta contro la vecchia signora, e l’esplosione di gioia per un intero popolo di tifosi

Ma il mercato non ha ricordi, ne cuore, la storia potrebbe avere una fine, ma come in tutte le storie, ci potrebbe anche essere il lieto fine, anche se tra il dire ed il fare…c’e’ sempre di mezzo l’affare!

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI

SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati