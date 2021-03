Koulibaly ed il teorema del Top Player da certificare ad ogni costo

Il teorema K2

Ammettiamo per ipotesi che all’epoca dell’offerta del Manchester United il valore di mercato e quello contabile di Koulibaly fossero identici, ergo la sua valutazione da top player certificata con i numeri. Anzi i milioni. Potremmo fermarci qui, ma dato che il calcio – teoricamente – è ancora uno sport, proviamo a verificare sul campo lo status speciale di K2, valutando qualità e caratteristiche tecniche.

Dotato di un pregevole fisico (187 cm x 89 kg), Kalidou Koulibaly è un atleta agile e potente. Disciplinato tatticamente, il senegalese è ideale per una difesa a quattro, ma si adatta con profitto anche nella difesa a tre (qualche addetto ai lavori lo vedrebbe bene pure sulla fascia destra). I suoi punti di forza sono la velocità e l’agilità, che lo rendono straripante nell’uno contro uno (ammalianti i suoi tackle in scivolata). A tutt’oggi, molti avversari risultano ancora dispersi, come stelle inghiottite da un buco nero cosmico. Forte di questo suo strapotere fisico e tecnico, K2 ogni tanto si ingolosisce troppo, e si avventura in zingarate in mezzo al campo; a volte premiate con inutili ammonizioni. A dispetto della statura, Koulibaly non eccelle nel gioco aereo, in particolare quello difensivo (se avesse la metà della ferocia di Sergio Ramos…).

La partenza di Raúl Albiol, a Napoli difensore alquanto sottovalutato, ne ha evidenziato qualche lacuna nella fase di impostazione del gioco. Da un punto di vista disciplinare Koulibaly è un calciatore correttissimo. Non ricordo interventi violenti o particolarmente scomposti. Nelle sue 277 presenze in maglia Azzurra ha accumulato soltanto cinque espulsioni (due per doppia ammonizioni e tre dirette). Tra l’altro alcune particolarmente “controverse” (vedi alla voce Milano). Nel campionato italiano però questo tipo di comportamento non premia, specie nella lotta al vertice (c’è chi ha costruito una carriera tra abbracci, trattenute e tirate di capelli e viene considerato…).

Per concludere, caratterialmente Kalidou Koulibaly appare un ragazzo riservato ma generoso, ed un calciatore inclusivo, almeno osservandolo dall’esterno. Doti umane rimarchevoli, ma spesso trascurate nelle valutazioni di mercato. Insomma, se il senegalese non è un top player poco ci manca.

Porte scorrevoli

Qualche settimana fa, il più grande marcatore di tutti i tempi ha voltato le spalle ad una qualificazione in Champions League. A dispetto dei notevoli investimenti e dei trionfi nazionali, in Europa la Juventus di Cristiano Ronaldo non è mai andata oltre i quarti di finale (due volte eliminata già agli ottavi).

Di conseguenza, nelle ultime tre stagioni CR7 non ha alzato alcun trofeo internazionale. A prescindere dall’avanzare dell’età, per un attimo congeliamola, mi domandavo, quanto il suo status di top player (e valore di mercato) sia stato “favorito” da risultati sportivi?

Se per ipotesi, nel 2009, Cristiano Ronaldo fosse stato acquistato dalla Juventus,e non dal Real Madrid, quante Champions League avrebbe vinto? E quanti Palloni d’oro?Credo un numero decisamente inferiore rispetto a quelli conquistati.Parallelamente, se nello stesso periodo Marek Hamšík avesse vestito la camiseta blanca, come e quanto sarebbe cambiata la sua valutazione?

Sono domande retoriche, probabilmente, ma non si può escludere l’eventualità che anche l’ambiente possa influire sulle valutazioni di un calciatore.Nel bene e nel male.Qualcuno potrebbe eccepire che Cristiano Ronaldo sia un campione, e per questa ragione ha giocato nel Real, al contrario di Marechiaro. Ma lo era già durante la sua esperienza in Premier League, o lo è diventato in Spagna nel Madrid, vittoria dopo vittoria? Temo di essere finito in un quadro di Escher.

… e punti di vista

Forse non è così facile certificare lo status di top player, le variabili squadre, e trofei, sono parametri da tenere in considerazione, anche in funzione di un differente peso specifico.

Ad esempio, Francesco Totti, il più grande talento italiano degli ultimi vent’anni, non ha indossato nessuna maglia al di fuori di quella della sua amata Roma (anzi rifiutò il trasferimento proprio al Real Madrid). Forse proprio a causa della sua fedeltà calcistica, la sua valutazione non ha mai raggiunto quotazioni stratosferiche, e di trofei, esclusivamente italiani, il Pupone ne ha alzati veramente pochi, meno di un Pessotto qualsiasi.

Ripartendo da queste considerazioni, potremmo rivedere le carriere di molti calciatori. Al rialzo o al ribasso.Chi è più top player tra Koulibaly e Bonucci? I titoli vinti (in Italia) farebbero pendere la bilancia nettamente dalla parte del difensore juventino, ma le prestazioni internazionali rimettono in discussione la valutazione.

Numeri ed emozioni

Tutto questo parlare di numeri mi ha fatto tornare in mente una scena de L’attimo fuggente, gioiello di Peter Weir. Il protagonista del film è John Keating, un professore di letteratura interpretato dal compianto Robin Williams. All’inizio di una lezione il professore chiede ad un suo studente di leggere l’introduzione del loro libro di testo, Comprendere la Poesia di Jonathan Evans Prichard, professore emerito.

Le parole dell’illustre accademico suonano perentorie. Per comprendere appieno la poesia bisogna conoscerne la metrica, la rima e le figure retoriche e poi porsi due domande: con quanta efficacia sia stato reso il fine poetico, quanto sia importante tale fine. La prima domanda valuta la forma di una poesia, la seconda l’importanza. Quindi una volta risposto a queste due semplici domande, determinare la grandezza di una poesia diventa una questione relativamente facile.

Basta disegnare un piano cartesiano e segnare la perfezione di una poesia sull’asse orizzontale, e la sua importanza su quello verticale. Alla fine sarà sufficiente calcolare l’area totale della poesia per determinare la sua effettiva grandezza (e fare inconfutabili paragoni). Ad esempio, dal confronto delle due arie, appare evidente che un sonetto di Byron sia meno importante di un sonetto di Shakespeare. Per la valutazione dei top player potrei prendere in prestito questo metodo.

Peccato che il professor Keating, dopo aver diligentemente disegnato il piano cartesiano sulla lavagna, chieda ai suoi studenti di strappare la pagina del testo. Anzi, l’intero capitolo, alla faccia delle armate di accademici che avanzano misurando la poesia aridamente, a discapito di cuore ed emozioni. Ecco, abbiamo un nuova variabile da aggiungere all’equazione Top Player.

Fortunatamente le emozioni non hanno prezzo, e non trovano posto nei bilanci societari, ma solo nei cuori dei veri tifosi.

