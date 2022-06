Koulibaly sincero: “Non voglio mentirvi, non so cosa accadrà nel mio futuro”

Kalidou Koulibaly , difensore azzurro, ora impegnato con il Senegal, nella sfida di qualificazione alla Coppa d’Africa vinta 1-0 contro il Ruanda, dove il futuro al Napoli resta ancora un rebus, ha parlato ai microfoni di Seneweb:

“Al momento penso al Senegal e poi me ne andrò in vacanza. Non voglio mentirvi, non so cosa accadrà nel mio futuro. In questo periodo non ho avuto modo di parlare con nessuno della questione, ero concentrato solo su queste due partite con la Nazionale”. Sul difensore – accostato tra le altre a Barcellona e Juventus – lo scorso 30 maggio aveva parlato anche il presidente del Napoli De Laurentiis: “Lui e Mertens sono due grandi calciatori, voglio bene a entrambi e li rispetto, ma il rinnovo dipenderà solo da loro: se vogliono pensare alla vil moneta o sceglieranno Napoli, che è un privilegio“.

