Koulibaly: “Siamo la squadra da battere. Ora tutti vorranno provare a fermarci”

“Siamo la squadra da battere e da questo momento tutti vorranno provare a fermarci”. Queste le parole rilasciate ai microfoni di Dazn a fine gara da Kalidou Koulibaly, uno dei protagonisti del Napoli, nella vittoriosa trasferta di Firenze.

Il difensore senegalese non nasconde la soddisfazione. “La mia partita è stata perfetta? Non direi visto che abbiamo preso un gol. Dopo lo svantaggio siamo stati bravi a reagire, ma dobbiamo migliorare in certe situazioni. Dal loro vantaggio in poi abbiamo controllato la partita e siamo riusciti a portare a casa una vittoria importante“.

Ripercorrendo i momenti salienti della gara contro la Viola, il centrale partenopeo continua nella sua disamina. “La Fiorentina ha iniziato forte, spinti dai loro tifosi, poi dopo aver chiuso il primo tempo in parità, siamo usciti alla distanza e abbiamo portato a casa la vittoria, grazie alla rete segnata da Rrahmani”.

A fine gara Koulibaly si è fermato a scambiare qualche battuta con ogni compagno di squadra. Un modo per ringraziare tutti per l’impegno. “Provo a dare la carica giusta. E’ bello salutare tutti dopo una vittoria così. Siamo un bel gruppo e siamo tutti felici per i risultati e il gioco che stiamo facendo. Ognuno lotta per aiutare il compagno. Questo è lo spirito del Napoli e dobbiamo tenerlo così”.

E’ innegabile che il Napoli in testa alla classifica a punteggio pieno – 21 punti in 7 partite – cominci a fare paura alla concorrenza. “Ora siamo la squadra da battere. Abbiamo vinto 7 partite su 7 e ora tutti vorranno vincere contro di noi per provare a fermarci. I numeri della difesa sono ottimi? In realtà a me non va giù di aver preso tre gol da inizio campionato. Cosa ci ha dato in più Spalletti? La mentalità e la carica giusta. Ci regala grande energia per andare avanti”.

