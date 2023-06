Koulibaly: Osimhen tra i migliori al mondo!

L’ex comandante Kalydou, in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, parla molto del suo Napoli.

Il difensore senegalese dopo solo un anno di Premier, vola in Arabia, a fronte di un ingaggio faraonico.

Non ha dimenticato però il suo passato in azzurro:

“Sono molto felice per lo scudetto, abbiamo lottato tanto per vincerlo. Tutti dicono, che se fossi rimasto avrei vinto anch’io, ma credo fosse scritto così. Dovevo andare via per vedere il Napoli Campione d’Italia”

È molto difficile ripetersi, soprattutto in serie A, ma KK crede in questa possibilità:

“Il Napoli può fare il bis, ha vinto con tanti punti di vantaggio, parte favorito. In tante si rafforzeranno, la serie A sta tornando a grandi livelli. Quando si cambia allenatore ci vuole sempre del tempo, ma Garcia conosce il campionato italiano. Per lui sarà una grande sfida, ma è capace di fare ottime cose. Molto dipenderà da chi resta e chi parte”

Koulibaly consiglia ai suoi ex compagni, di non lasciare Napoli:

“Napoli merita un grande futuro, sia in Italia che in Champions. Questi giocatori hanno scritto la storia, ma se dovessero vincere ancora, sarebbe un’impresa totale. Ognuno sceglie per la propria carriera, ma a Napoli hanno fatto epoca, spero che rimangano tutti”

Un consiglio anche per il giocatore più al centro del mercato, Victor Osimhen:

“Non gli servono i miei consigli. Victor è un giocatore molto importante, tra i migliori al mondo. Gattuso lo ha aiutato, Spalletti è stata la svolta. Deve scegliere in libertà, senza ascoltare altri pareri. Solo così non avrà rimpianti”

Anche per il suo erede, Min-Jae Kim si prospetta un futuro lontano da Napoli. Per Kalydou sarebbe una perdita importante:

“Kim ha fatto una grande stagione, anche in Nazionale. Sono felice per lui, oggi il calcio va veloce, ti offre molte opportunità. Non è più come per me, che sono rimasto 8 anni. Kim ha scritto la storia in un anno, sarebbe un peccato se andasse via. Il calcio però è così”

Kvaratskhelia avrebbe voluto giocare con lui, un peccato per due campioni, che avrebbero fatto faville insieme:

“Ho letto che kvara voleva giocare con me, mi dispiace non sia accaduto. Sarebbe stato bello, un grande talento, dribbla, segna e fa segnare. Il suo calcio regala gioia, gli auguro una grandissima carriera. Spero faccia sognare i tifosi del Napoli”

Speranza condivisa da tutti i tifosi partenopei, che sperano di continuare il sogno nel cuore, anche nella prossima stagione.

