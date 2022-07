Koulibaly in stand-by: Ramadani fa il gioco delle tre carte  

Il destino di Kalidou Koulibaly continua ad essere una incognita, non solo per il mercato del Napoli. Il contratto del senegalese, in scadenza nel 2023, lascia aperte le strade a svariate soluzioni.

Tutto ruota quindi attorno alle strategie che sta intessendo Fali Ramadani. Soltanto apparentemente in stand-by, l’agente del difensore azzurro, invece, lavora alacremente su fronti diversi.

Prolungare o andare in scadenza

Innanzitutto, il prolungamento del vincolo attuale. Una ipotesi difficile, ma non impossibile. Considerando la volontà manifestata dalla proprietà di dare una drastica sforbiciata al monte ingaggi. De Laurentiis non ammette alcuna deroga, nemmeno per KK.

Alla luce dei 31 anni del centrale, cui bisogna aggiungere lo stipendio percepito finora (6 milioni annui), il club partenopeo potrebbe comunque sottoporgli un nuovo accordo, in grado di gratificarne in qualche maniera le richieste.

Fondamentale, dunque, incontrarsi a Dimaro. In ritiro, il Napoli scoprirà le carte, palesando questa offerta: 5 milioni netti. Magari facilmente raggiungibili attraverso una serie di bonus, individualmente oppure in virtù dei risultati conquistati dalla squadra. In soldoni, una cifra non lontanissima da pareggiare il contratto tutt’ora in vita.

L’età rappresenta un limite, perché “The Wall” è consapevole che deve firmare l’ultimo contratto importante della sua carriera. Al di là se l’autografo in calce lo apporterà tra qualche settimana o l’estate prossima.

L’alternativa continua ad essere quella di rimanere all’ombra del Vesuvio fino alla naturale scadenza del rapporto.

Ipotesi cessione

Pure la cessione, tuttavia, non va trascurata. Però, urge presentare un’offerta adeguata per il cartellino. In tal caso, e Ramadani lo sa sin troppo bene, deve portare una proposta economica sontuosa. Altro che vendita in saldi. Adl pretende almeno 35/40 milioni di euro. Altrimenti non si siede neppure, al tavolo della trattativa.

Qualora accettasse il vile denaro, DeLa pretenderebbe poi una completa e pubblica assunzione di colpa da parte dell’entourage di Kalidou. Sostanzialmente, assumersi agli occhi di tifosi e addetti ai lavori, la piena responsabilità per aver deciso di cambiare aria.

Juve forte su Koulibaly

In questo scenario, la situazione sembra molto più chiara di come tentano di raccontarla stornellatori vicini al regime e giullari di corte.

Ramadani avrebbe già raggiunto una intesa con la Juventus: contratto quadriennale da 7 milioni all’anno.

La cosa bella, in un ambiente dove i calciatori pensano a sé stessi come aziende individuali, orientate (quasi…) esclusivamente al conseguimento del loro personalissimo utile, è che Koulibaly ha messo un punto fermo all’affare.

Sancendo un veto proprio verso i bianconeri, che secondo i Soloni del mercato, avrebbe addirittura creato qualche malessere passeggero tra il difensore ed il procuratore.

Domino europeo sui difensori

Nel frattempo, il domino dei difensori centrali in giro per l’Europa pare non voglia fermarsi. Intrecciandosi inesorabilmente con il futuro di Koulibaly. Specialmente Chelsea e Barcellona restano alla finestra, guardando da lontano come si svilupperà la questione.

L’interesse dei Blaugrana è noto da tempo. Anche se corteggiano in modo nient’affatto discreto Jules Koundé, del Siviglia. In ogni caso, gli andalusi stimano il difensore francese 60 milioni. Uno sproposito, vista la situazione finanziaria dei catalani. Che hanno provato inutilmente a inserire delle contropartite tecniche, tipo Sergino Dest o Clément Lenglet. Rispedite immediatamente al mittente.

Dal canto loro, i Blues hanno dato l’assalto a Matthijs De Ligt, per il quale la Juve chiede per intero la clausola di rescissione da 120 milioni di euro. Alla Continassa hanno respinto un primo affondo da 100 milioni circa. Ora si attendono i successivi.

Insomma, nulla vieta di immaginare che in questo contesto, chi fallisse il target principale, dopo possa virare su Koulibaly. Un obiettivo che costa decisamente meno…

