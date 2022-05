Koulibaly, il comandante che sta cambiando nave

Kalidou Koulibaly ed il Napoli, sembrano essere arrivati al momento di salutarsi. ADL ed il Campione d’Africa sono giunti ai titoli di coda, ma pare proprio che tetto ingaggi, rivoluzionera’ il Napoli squadra. Tanta tristezza, ma la consapevolezza che il calcio , quello sentimentale, ormai non abbia piu’ da esistere

E’ chiaro che in ogni azienda che si rispetti, si cerca sempre di trovare il meglio sotto il profilo economico e professionale, e moLTe volte le scelte non seguono il cuore, ma il portafogli. Ma in questo caso, a mio personale giudizio, “il comandante”, non si puo’ definire lo Schettino di turno, ma un professionista che vorrebbe poter vincere, non solo partecipare.

Koulibaly, ha dimostrato negli anni, l’affetto ed il rispetto per Napoli ed i napoletani, dando sempre tutto se stesso, sia in campo che fuori, ed oggi, come e giusto che sia, si aspettava quella giusta gratificazione, domandare a Mertens, che meriterebbe senza alcun dubbio.

Se penso che non piu tardi di stamane, la “rosa” parlava di un contratto di 5 anni a 3 milioni, noi saremmo andati a piedi a firmare giusto? Ma un professionista che vive di questo, che fin ora ha rinunciato a cifre piu’ alte per il Napoli, ed arrivando quasi a fine carriera cosa dovrebbe fare?

Io credo che sia giusto, auspicare in un club che gli dia la possibilita’ di vincere e guadagnare di piu! Visto che comunque qui, e non e’ un caso, si arriva li e poi ci si ferma, colpa dei calciatori? Probabile, ma chi li acquista? Quindi alla fine, come in una roulette, tra il rosso ed il nero…vince sempre lo zero!

La speranza e che alla fine il comandante non scelga un’ altra nave, ma si sappia che non per scelta sua personale, il monte ingaggi abbassato mostra il limite di un club che non ha mai cercato di crescere, gestito da un presidente che sul piano dei conti benissimo, ma su quello prettamente sportivo, lascia tanta amarezza, e questo caso ne e’ uno dei tanti che si susseguiranno quest’anno. Poteva essere l’anno del riscatto, e dopo chissa’, fare una squadra ancora piu’ forte.

Ma senza il capitano, a guardia della nostra difesa sara’ davvero dura, ma non disperiamo, le vie del…mercato sono infinte! E chi ci dice che Kalidou, resta qui e non vi lascia piu’? La cosa sicura, a prescindere dal restare oppure andare via, e che Koulibaly ama e rispetta e lo fara’ sempre la sua casa, l sua Napoli

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati