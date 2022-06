Koulibaly, e quella montagna che Adl non vuol scalare!

Kalidou Koulibaly, come la Spagnolo Fabian Ruiz, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, e sembrerebbe, visto che nessuno parla, che il calciatore non voglia rinnovare al ribasso, come contratto offerto da De Laurentiis.

E chiaro che se tra due parti non c’e ‘ accordo, non si puo’ andare avanti insieme, e altrettanto chiaro che oggi, molti calciatori vanno a scadenza per “liberarsi” da contratti bassi, e cercarne altri piu’ alti, ma e anche vero che , non si arriva in questa situazione, con il futuro capitano del Napoli, dove il patron lo reputava tale.

Ora pero’, e qui va sicuramente evidenziato, che Koulibaly vada via ci sta, perche’ vuole stimoli nuovi, perche’ pensa di aver dato il massimo e provare a vincere con un altro club, guadagnare di piu,…ci sta!

Ma non bisogna esasperare gli animi, ma fare chiarezza, e qui tiro in ballo il patron, che non deve comparire solo quando deve bearsi, ma esserci anche quando deve riparare ai propri errori gestionali! Non si puo’ parlare di Koulibaly come uomo simbolo del Napoli, e poi affondarne l’immagine solo perche’ non fa cio’ che voglia la presidenza.

Come una societa’ taglia i costi, anche un calciatore cerca di guadagnare di piu’, ma nella llogica di qualsiasi rapporto di lavoro, mi chiedo pero’, anche Koulibaly verra’ messo ai margini come eventualmente Fabian Ruiz? Non sarebbe meglio abbassare le pretese e venderli per poi provare a trovare i sostituti?

Si sperava che il tanto maltrattato, ma professionista fino in fondo, Lorenzo Insigne, avesse insegnato qualcosa, ma a quanto pare sembrerebbe di no. Come sottolineo sempre, il mercato e strano, e se oggi e cosi, doman non ve certezza, ma e palese che sia una montagna troppo alta da scalare, per una concezione, ormai acclarata, che un bilancio, che va certamente gestito, vale molto di piu’ di una vittoria sul campo.

