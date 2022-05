Koulibaly e i 40 milioni…sara rinnovo? Il Barça tenta il colpo

Kalidou Koulibaly, uno dei tanti rebus del Napoli, che ancora oggi sono irrisolti, e che si cerca di capirne il senso del mancato rinnovo, ad oggi, del comandante per la prossima stagione. Anche perche’ va ricordato, e’ non e’ un dettaglio, che il Campione d’Africa e ricco di estimatori in Europa, ma e chiaro che perderlo significherebbe indebolire un reparto, che in lui trova un baluardo, tante volte, insormontabile.

Va anche evidenziato che il contratto del Senegalese, scade il 30 giugno 2023, e che nel mercato invernale di Gennaio, lui potrebbe decidere di andare altrove, ed anche questa sarebbe una situazione imbarazzante, tipo Allan al PSG che non si fece perche’ la societa’ non lo concesse, il seguito lo conoscete gia’.

Ma portare a scadenza un calciatore come Koulibaly avrebbe davvero senso? Ma ecco l’uovo di colombo, il Barcellona bussa alla porta, e sarebbe pronto ad offrire un contratto d’oro a Kalidou, e circa 30 Milioni al Napoli, ma come si dice da queste parti…Qui casca l’asino, perche’ il patron del Napoli ne chiede 40 di milioni, e non si commuoverebbe neanche a 39.999.

Senza contare poi, che il tecnico Spalletti, che fin’ora ha pareggiato, visto che perdera’ Ospina, ma avra’ Anguissa, ora vorrebbe passare iin vantaggio ed avere la garanzia del Comandante a difesa del forziere azzurro.

Ricapitolando, Spalletti lo vuole, il Napoli si ridimenziona, quindi KK deve abbassarsi l’ingaggio(che a quanto risulta non sarebbe un problema)il Barcellona non vuole dare i 40 milioni, almeno per ora, ma soprattutto c’e’ la volonta’ del calciatore di voler continuare con il Napoli.

Quando si dice che tutte le strade portano a Roma, esattamente a via 24 Maggio n°14, Filmauro srl, ,ebbene e qui che si decidera’ il futuro del comandante, dove c’e’ una bilancia che pesa 40 milioni di di provenienza spagnola , ed un rinnovo al ribasso, un bel rebus vi pare?

Ma come dice il presidente, il mercato e’ sempre aperto, dipende sempre se l’offerta e allettante oppure no, ed e chiaro che se il ribasso non sara’ accettato, le due parti si divideranno da buoni amici, e con la consapevolezza, che il Barça avra’ colmato una lacuna in difesa, visto che Pique va verso il pensionamento, mentre Spalletti preghera’ Giuntoli di contenere l’ira di chi ,gia’ quest’ anno, ha pagato la maldestra intenzione di far perdere un sogno!

