Koulibaly come Maradona. Dopo la Coppa d’Africa, lo Scudetto con il Napoli.

Dopo aver vinto il mondiale Mexico 86, D10S trascinò il Napoli alla vittoria dello Scudetto nella stagione seguente. Koulibaly punta a ripetere la medesima impresa. Infatti il “capitano “del Napoli trionfa in Coppa D’Africa, battendo ai rigori L’Egitto di Salah, ed aggiudicandosi il tanto agoniato , quanto meritato trofeo, per la prima volta nella storia del Senegal. Kalidou a breve , sara di nuovo pronto per il suo Napoli, ed il suo tornare trionfante, puo’ essere un vero traino di positivita’ , in questo momento per gli azzurri, per caricare in sella i suoi compagni e trascinarli alla vittoria. Proprio come Diego, dopo aver vinto da solo, il Mondiale Messicano del 1986, trascino’ e regalo’ , a squadra, societa’ e tifosi, il primo Scudetto storico del Napoli. Oggi, prorpio grazie a questo trionfo, che ha confermato la grande forza e classe del difensore Franco-Senegalese, proprio Koulibaly puo’ davvero diventare il vero “capitano” della nave azzurra con rotta verso il terzo tricolore della storia del Napoli. Nel frattempo il suo Napoli, continua a compiere il proprio dovere in sua assenza, ma attende il ritorno del suo Campione d’ Africa, perche’ sa benissimo che il suo successo, ottenuto con i colori della Nazionale Senegalese, saranno il tocco in piu’ ,di euforia per il gruppo, e per la volonta di voler fare il bis con i colori azzurri. insomma, In pochi mesi Coppa d’Africa e Scudetto: Koulibaly vuole questa straordinaria accoppiata e già da sabato sera contro l’Inter farà di tutto per realizzare questo sogno condiviso con tutti i tifosi partenopei.

