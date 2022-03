Koulibaly: “C’est une joie incroyable”

“C’est une joie incroyable” così scrive Kalidou Koulibaly sul suo profilo Instagram per descrive la gioia della vittoria del match contro l’Egitto che ha permesso al Senegal di qualificarsi per i Mondiali in Quatar.

La partita e i rigori “benedetti”

Una partita quella del Senegal contro l’Egitto conclusa con un perfetto 1-0 nei ’90 regolamentari con il goal di Boulaye Dia . Tuttavia, poiché nel girone d’andata il punteggio è stato il medesimo, per decretare il vincitore, è stato necessario ricorrere ai calci di rigore.

Kalidou Kulibal, da buon capitano, è stato il primo a presentarsi sul dischetto. Tuttavia, il suo tiro ha colpito la traversa. Un errore madornale sia per la squadra vincitrice della Coppa d’Africa, sia per l’Egitto.

Ma la chiave di volta arriva con Manè. L’ala sinistra del Liverpool è riuscito a piazzare il goal della qualificazione per i Mondiali.

Insomma un periodo d’oro per Koulibaly con la maglia della Nazionale. La speranza è che il suo entusiasmo lo possa trasmettere anche ai suoi compagni di squadra azzurri, Insigne e Politano, reduci da un’umiliante sconfitta contro la Macedonia del Nord.

