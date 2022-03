Koulibaly: “Bello l’entusiasmo dei tifosi, vittoria importante contro l’ Udinese”

Kalidou Koulibaly, che ha partecipato alla manifestazione “Un calcio al razzismo“, organizzata a Napoli dal Consolato della Repubblica Democratica del Congo e gli altri 11 consolati, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano napoletano Il Mattino, parlando del momento del suo Napoli, ed il tema “delicato” del razzismo. Vi riportiamo le dichiarazioni di Koulibaly rilasciate al quotidiano Il Mattino:

“Sono molto felice e orgoglioso di essere qui a Napoli, che è una città e una piazza calcistica molto importante, per lanciare un messaggio di testimonianza contro ogni forma di razzismo e di violenza. Vedere in questo torneo tanti popoli diversi che stanno festeggiando tutti insieme, senza distinzioni, è sicuramente una bellissima immagine e il mio sogno è vederne sempre di più nel calcio, di immagini belle come queste.

Questo torneo è una bellissima iniziativa contro ogni forma di razzismo. Quando mi hanno chiamato dal Consolato del Senegal e hanno chiesto la mia presenza, ho subito accettato. A maggior ragione in questo momento, con tutto quello che sta succedendo, era una cosa importante da fare.

C’è molto entusiasmo tra i nostri tifosi e quella con l’Udinese è stata sicuramente una vittoria molto importante ma altrettanto importante era essere presenti qui, tra questi calciatori che arrivano da vari Paesi e che, attraverso il calcio, hanno trasmesso una immagine bella e di speranza“

