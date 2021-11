Koulibaly: “Avrei voluto festeggiare le 300 presenze in altra maniera”

Kalidou Koulibaly ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta del Napoli contro lo Spartak Mosca, che complica non poco le possibilità di qualificazione al turno successivo di Europa League per gli azzurri.

“Sono già due partite che entriamo in campo timorosi. Abbiamo preso il primo gol su un rigore ingenuo e il secondo su un errore nostro e mi dispiace tanto: sono 5 in due partite, così è difficile vincere. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene, abbiamo fatto girare bene la palla come ci chiedeva il mister, peccato, adesso sappiamo che dobbiamo vincere a tutti i costi l’ultima per andare avanti. Abbiamo tanti giocatori infortunati o col Covid ma non deve essere un alibi, chi c’è deve anche dare di più e dimostrare di meritare di giocare nel Napoli“.

Il difensore senegalese ha poi aggiunto: “Dobbiamo mettere a posto la difesa, non c’è nessun allarme ma dobbiamo stare più attenti, poi davanti sappiamo che il gol arriva“.

Infine, sul traguardo delle 300 presenze con la maglia del Napoli, KK s’è espresso così: “Avrei voluto festeggiare in altra maniera, peccato, domenica daremo il 200-300 per cento per vincere. Ho tanti bei ricordi qui a Napoli, spero di aggiungerne altri quest’anno“.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati