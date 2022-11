Klopp : “Napoli la più in forma d’Europa”

Alla vigilia della sfida che vale il primo posto, l’allenatore del Liverpool non lancia proclami esaltanti, ma visto anche il momento che affronta la sua squadra in Premier, si accontenta di aver passato il turno.

“ Il Napoli sta giocando molto bene, gioca un calcio incredibile, forse il migliore in Europa. Non possiamo fare molto turnover, scendiamo in campo per vincere, ma non pensiamo di poter fare 4 a 0”

Quasi mette le mani avanti il tecnico dei Reds, consapevole che la rimonta per il primato sarebbe un’impresa. Non pensa alla gara di andata, ma guarda in faccia la realtà:

“Non parlo di rivincita, l’importante era superare la fase a gironi, abbiamo raggiunto l’obiettivo. Giocheremo contro una squadra fortissima in contropiede, gioca un bel calcio e solida in difesa”

Tanti dubbi di formazione per klopp, non si sbilancia sui giocatori da mandare in campo, ma aspetta di sapere chi avrà a disposizione:

“Non so se ci sarà Matip, sicuramente è disponibile Konate’, deciderò l’undici domani mattina”

Non sta andando bene in campionato la squadra inglese, sconfitta in casa sabato scorso dal Leeds, all’ultimo minuto. Un

ritardato abissale dalla capolista Arsenal, per un decimo posto in classifica a conferma del difficile momento.

Gli chiedono dove può arrivare questo Napoli in Champions League:

“Se giocano come stanno giocando adesso, hanno tante chances di arrivare in finale. Non credo abbiano copiato il nostro stile, Spalletti ha molta esperienza, ha creato un gruppo di livello elevatissimo. Hanno tanta energia e intensità, coinvolti e coesi in difesa è in attacco”

Liverpool che comunque in coppa, ha ottenuto tutte vittorie a parte la sconfitta del Maradona.

Il dubbio che il ciclo dei reds, sia alla conclusione è venuto a molti .

“Parleremo a fine stagione, se anche io sono arrivato al capolinea, ma non è giusto giudicare la squadra oggi. Abbiamo avuto tanti problemi, tra assenze e infortuni. Siamo in un momento difficile, dobbiamo dare il 100%, è la terza volta che sfido il Napoli e non è mai stata facile”

Lo spirito di combattere e lottare non mancherà sicuramente, soprattutto davanti al proprio pubblico, come sottolineato dallo stesso allenatore. Nessun spirito di rivalsa ma solo la voglia di fare bene:

“Non ho paura è una bella sfida, tosta, rispetto Luciano e

quello che sta facendo. Adesso siamo noi nella loro posizione, bisognerà mantenere un livello alto di prestazione, non vedo l’ora di giocare questa partita”

Ruoli invertiti dunque per Klopp, ora è il Napoli che fa il Liverpool. Ma non c’è assolutamente da fidarsi, all’Anfield Road, l’atmosfera e il Never walk alone, può fare sempre la differenza. Gli azzurri sono avvertiti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati