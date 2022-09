Klopp, contro il Napoli per sfatare il suo tabù personale

Jürgen Klopp vuole assolutamente sfatare il suo personalissimo tabù. Una missione che accomuna il tedesco alla squadra che dirige attualmente. Se il Liverpool, nei tre precedenti all’ombra del Vesuvio, ha rimediato due sconfitte e un pareggio, non riuscendo mai a mettere a segno una rete, meglio sicuramente non può sostenere di aver fatto l’allenatore. Che tra Borussia Dortmund e club inglese ha sempre perso contro gli azzurri: tre confronti diretti, zero punti.

Il motivo potrebbe essere ricercato nel fatto che la Champions League è, per sua stessa essenza, una competizione assai qualitativa, destinata al gotha del calcio europeo. Il Napoli vi partecipa a pieno titolo, avendo conquistato sul campo il diritto a misurarsi con il Liverpool.

La precisazione è doverosa, considerando la notevole differenza che passa tra i Top Club e la squadra partenopea, al tempo delle vacche magre. Gli effetti prodotti nel “Sistema Calcio” dalla pandemia non hanno fatto altro che acuire le profonde differenze tra la media borghesia del pallone, in perenne crisi di liquidità. E una nicchia di società, capaci di cannibalizzare il mercato, spendendo con ben poche limitazioni, come se non ci fosse un domani.

In questo scenario, confrontarsi alla pari con i Vice Campioni d’Europa è sicuramente motivo di orgoglio per gli azzurri. Profondamente rinnovati e ringiovaniti, dopo la dieta dimagrante imposta questa estate al monte ingaggi da De Laurentiis.

Ovviamente, questo non significa doversi accontentare. Limitarsi a fare da spettatori gaudenti. Gli uomini di Spalletti hanno la qualità per giocarsela con i Reds, rispettando l’avversario, pur senza palesare alcun timore reverenziale dinanzi a loro.

Domani, dunque, è la partita ideale per dimostrare i progressi di un gruppo completamente rinnovato; nondimeno, già tremendamente competitivo, almeno in Serie A. Per tale ragione bisognerà provare ad approfittare del momento interlocutorio che sta attraversando la squadra di Klopp. In Premier distante sei lunghezze dalla capolista Arsenal, quindi leggermente attardata in classifica rispetto ai Gunners, soli in vetta con 15 punti.

