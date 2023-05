KKN: “Se parte Kim Min-Jae, Il Napoli in pole position per Danso del Lens…”

Kim Min Jae( Napoli) piace tantissimo al Manchester United, ma come ha rivelato anche il suo entourage nella giornata di ieri non è ancora fatta. Niente è stato deciso, non c’è alcuna accelerazione della trattativa. La redazione di Kiss Kiss Napoli, attraverso la trasmissione Radio Goal, ha confermato l’interesse degli inglesi per il calciatore coreano, ma da qui a dire che l’affare è concluso ce ne passa.

La società intanto, si guarda intorno e sonda varie soluzioni di mercato, il Napoli non si farà trovare impreparato.

Come ha rivelato Valter De Maggio su Kiss Kiss Napoli: “Kim piace moltissimo al Manchester United ma non c’è ancora nessun accordo, in caso di addio il profilo in pole position è Danso del Lens mentre viene monitorato anche Scalvini dell’Atalanta”.

A detta dell’emittente ufficiale del club azzurro, Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di smobilitare la squadra di Luciano Spalletti e si è cautelato individuando in Danso il sostituto ideale qualora il coreano Kim dovesse salutare nella prossima estate.

