La Roma ha contattato Frank Anguissa, pare ci sia stata una telefonata diretta dell’allenatore al calciatore di proprietà del Napoli.

Il Corriere dello Sport oggi ha pubblicato una notizia secondo cui Frank Anguissa sarebbe irritato con il Napoli a causa di una promessa non mantenuta legata ad un bonus.

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Gol per dare ulteriori chiarimenti sulla spinosa vicenda.

Dal mondo Napoli ci dicono che sulla vicenda Anguissa non c’è nessuna criticità. Certo, è circolata una notizia be precisa su un quotidiano molto autorevole come il Corriere dello Sport, ma la situazione – ci dicono dal Napoli – non è critica. In ogni caso – prosegue De Maggio a KKN – abbiamo una clamorosa notizia di mercato che riguarda Anguissa. La Roma vuole il giocatore. Ci risulta che José Mourinho avrebbe chiamato in prima persona il centrocampista del Napoli. Il club, però, non ha gradito l’intromissione della Roma. Del resto Anguissà è stato appena riscattato, se la Roma lo vuole è bene che parli direttamente con il Napoli”.

Quindi secondo la radio ufficiale del Napoli ci sarebbe stata una telefonata in prima persona di José Mourinho al giocatore e il Napoli, da sempre suo grande estimatore.

Lo Special One avrebbe parlato con Anguissa per convincerlo a trasferirsi nella Capitale, ma il Napoli ha saputo di questo colloquio tra i due e non ha gradito per niente questa intromissione dell’allenatore con il calciatore azzurro di Luciano Spalletti. Il club partenopeo ritiene sia stato fuori luogo contattare direttamente il ragazzo, a tutti gli effetti un calciatore di proprietà della SSC Napoli dopo il riscatto dal Fulham a fine stagione.

Anguissa pochi giorni fa è stato riscattato in maniera ufficiale dal Napoli per 15 milioni di euro. Quindi qualsiasi squadra avesse intenzione di acquistarlo dovrebbe prima fare i conti con De Laurentiis, che di certo fisserà cifre molto alte per uno dei migliori centrocampisti della scorsa stagione in Serie A.

