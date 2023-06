KKN lancia la notizia di mercato in entrata: “Il Napoli e’ forte su di lui…”

Il Napoli è alla ricerca di profili importanti che possano essere funzionali al gioco di Rudi Garcia. Ecco quanto riferito dalla redazione sportiva di Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli è forte su Nandez. Si tratta d un vecchio pallino di Aurelio De Laurentiis e il patron vorrebbe regalarlo a Rudi Garcia anche per la sua duttilità. Il calciatore difatti ricopre diversi ruoli nel centrocampo e potrebbe diventare un’arma in più nelle rotazioni azzurre. Abbiamo ascoltato anche un componente del suo entourage e ci ha confermato l’interesse del Napoli”.

La compagine azzurra potrebbe rinforzarsi anche in difesa.

“Il Napoli – come riporta l’emittente radiofonica ufficiale del sodalizio campano – sta pensando seriamente a Kadioglu. Il terzino turco del Fenerbahce potrebbe far rifiatare Giovanni Di Lorenzo, il capitano che è stato uno dei grandi protagonisti dello scudetto conquistato dai partenopei. Per quello che concerne invece Alessandro Zanoli, la sensazione è che il calciatore possa essere ceduto nuovamente in prestito”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati