KKN, Alvino: “Vi dico le ultime sensazioni su Osimhen”

Carlo Alvino, noto giornalista napoletano, è intervenuto a Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal.

“Osimhen vive per griffare una serata di Champions come quella che il Napoli si appresta a vivere. E’ chiaro che bisogna aspettare fino all’ultimo per capire se sarà della partita o meno. La fortuna del Napoli è che se Osi non dovesse farcela peschi bene ovunque tu vada. La società è stata brava a mettere a disposizione di Spalletti una rosa ampia”. Anche Modugno di Sky parla di “fiducia crescente per Osimhen al centro dell’attacco”

