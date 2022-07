KK-ADL, Il “Martedì Grasso” del Napoli!

KK-ADL, il faccia a faccia di martedì, che tutti i tifosi attendono con trepidante attesa per capire quale sara’ il reale futuro del “comandante”, e di riflesso quello del club di Aurelio De Laurentiis

Martedì’ si potrà’ capire cosa ne sarà di Koulibaly

Un incontro certamente chiarificatore quello che dovrebbe avvenire Martedì’, e quanto mai decisivo, per capire davvero le intenzioni di entrambi, di continuare oppure Koulibaly esporrà’ la volontà’ di cambiare aria, perché’ sente di aver dato il massimo alla causa azzurra, ed ora vorrebbe un’top club per poter vincere qualcosa d’importante, visto che si avvia alla soglia dei 31 anni

Dall’ altra parte però’, troverà’ Adl, che non ha mai costretto nessuno a restare contro la propria volonta’ , anzi, ha sempre affermato che i calciatori sono tutti potenzialmente vendibili! Anche se, in questo momento, non vorremmo essere nei suoi panni

Infatti, se Koulibaly volesse lasciare subito il Napoli, per provare altre realtà’, e chiaro che il dover rinunciare al difensore Franco-Senegalese, ridurrebbe le potenzialità del Napoli e quindi la competitività’ nel torneo che verrà, senza dimenticare, la difficile sostituzione visto che, a mio modesto pensiero, reputo Koulibaly, il centrale piu’ forte del campionato Italiano, ed il secondo nel mondo, dopo Van Dyke del Liverpool.

Si potrebbe definire, il Martedì Grasso di De Laurentiis, dove in pochi istanti, potrebbe ricucire, come definitivamente abdicare, e dire, in modo chiaro, quali poi saranno gli scenari sotto il profilo della programmazione della stagione, perché’ e chiaro che un conto e avere Koulibaly un altro anno, e un altro, non averlo. Il Martedì grasso e’ alle porte, sperando che il giorno dopo non sia il mercoledì …delle ceneri!

