Kjaer sarà operato: il Milan pensa a Bremer, che piace anche al Napoli

La diagnosi pesa come un macigno su Simon Kjaer: l’infortunio è grave. La sua partita contro il Genoa è durata trenta secondi, il tempo di rincorrere Cambiaso per interromperne la corsa e ritrovarsi invece per terra col ginocchio sinistro fra le mani.

Oggi il danese si è sottoposto ad accertamenti. Certo il danno legamentoso, si teme per il crociato. Una diagnosi che qualora venisse confermata obbligherebbe la necessità di un intervento in artroscopia per riparare il ginocchio. Da valutare il recupero, ma il crociato prevede tempi non inferiori ai sei mesi.

La sua assenza è un colpo doloroso per la retroguardia di Pioli. Specialmente adesso che all’orizzonte si stagliano Liverpool (martedì prossimo) e Napoli (19 dicembre).

Ovviamente, il Milan dovrà tamponare e magari pensare di superare l’emergenza, ricorrendo al mercato di gennaio. In quest’ottica, va interpretata una notizia apparsa proprio qualche ora fa sul non portale spagnolo che si occupa di calciomercato www.fichajes.com.

Gleison Bremer è finito nel mirino dei rossoneri. Del resto, il centrale brasiliano del Torino è uno dei migliori difensori che ci sono in Italia e parecchie squadre sarebbero interessate a lui. Tra queste, anche il Napoli aveva manifestato un certo interesse. Anzi, sembrava che la società partenopea avesse acquisito un certo vantaggio rispetto alla concorrenza.

Ma l’infortunio di Kjaer forse ha spostato l’ago della bilancia verso Milano.

