Kiss Kiss Napoli: “Ecco tutta la verità sulla trattativa Napoli-Zaniolo”

Nella giornata di ieri sono emerse delle voci circa un interesse del Napoli per Nicolò Zaniolo.

Nicolò Zaniolo è stato avvicinato più volte al Napoli e in questi ultimi giorni le voci si fanno sempre più insistenti. Il centrocampista della Roma è da diverse stagioni definito come uno dei “potenziali” maggiori talenti del nostro calcio, ma tra infortuni e bizze caratteriali questa maturità ancora deve sbocciare del tutto.

Ma Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della SSC Napoli, smentisce che il club azzurro sia interessato all’attaccante della Roma. Cristiano Giuntoli segue diversi calciatori, in ottica estate e non per gennaio, ma tra questi – specifica Valter De Maggio – non rientrerebbe il classe ’99 giallorosso.

“Questo gruppo non verrà minimamente intaccato a gennaio: tutti i pensieri e gli obiettivi di Giuntoli sono in ottica estate. Nessuna conferma su Zaniolo, al momento non sembra sussistere alcuna volontà minima del Napoli di andare a prendere dalla Roma questo calciatore”.

