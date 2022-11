Il direttore sportivo ha sempre ribadito la sua voglia di rimanere a Napoli, mentre l’allenatore di Certaldo dovrebbe prolungare per un altro anno

Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli anche se difficilmente sono sulle prime pagine sono i due maggiori artefici dello straordinario cammino del Napoli.

L’ottimo lavoro di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli ha attirato le attenzioni della Juventus che sarebbe interessata fortemente ad entrambi. Questa è l’indiscrezioni piovuta negli ultimi giorni. Ma stando a quanto riporta Valter De Maggio a Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli nessuno dei due ha intenzione di lasciare Napoli. Inoltre fa sapere che il direttore sportivo ha sempre ribadito la sua voglia di rimanere a Napoli, mentre l’allenatore di Certaldo dovrebbe prolungare per un altro anno, dal momento che il club ha un’opzione esercitabile in qualsiasi momento per un accordo fino al 2024.

